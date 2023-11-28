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В пробке на границе России и Грузии стоит более 2,6 тыс. грузовиков

Более 2600 грузовиков ждут на границе России и Грузии открытия дороги

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Минтранс России

Возобновления движения по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге ожидают 2645 грузовых автомобилей. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Проезд по дороге был ограничен вечером 26 ноября из-за непогоды, на следующий день дорогу полностью закрыли. 27 ноября МЧС Северной Осетии сообщило, что движение всех видов автотранспортных средств запрещено на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию, Грузию и Армению.

В Южную Осетию в ночь на 27 ноября прекратила поступать электроэнергия из-за сильного ветра и аварии в Северной Осетии, республика осталась без электроснабжения.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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