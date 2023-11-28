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Бультерьер едва не загрыз свою хозяйку в Москве

Mash: в Москве бультерьер напал на хозяйку

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Телеграм-канал Mash

На востоке Москвы бультерьер набросился на свою хозяйку, собака не слушала команд женщины и сильно искусала ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в квартире на востоке Москвы, владелица пятилетнего бультерьера пыталась отучить собаку хватать со стола еду, пес не слушал ее команд.

Сначала собака вцепилась хозяйке в ягодицы, а потом прокусила ей палец. Женщине удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь.

Разъяренного пса от москвички отогнали соседи, они помогли женщине и вызвали скорую помощь, пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения агрессивной собаки.

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