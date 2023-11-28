«Одноклассники» позволят полностью скрыть профиль от незнакомцев

Всем пользователям социальной сети «Одноклассников» стала доступна возможность полностью скрыть информацию личного профиля от тех, кто не добавлен в друзья. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«Пользователи могут ограничить доступ посторонних к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, каждую из настроек можно применять по отдельности либо в комплексе с существовавшими ранее.

«При максимальном уровне приватности посторонним доступна только базовая информация о профиле — имя и аватар», — отмечается в сообщении.

Незадолго от этого, соцсеть «Одноклассники» запустила модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети. Теперь пользователи ОК, которые часто отказываются от общения и знакомств, не получат информации об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение в сети. Киберсталкеры будут ограничены в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями.

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