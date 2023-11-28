Израиль освободил 33 палестинских заключенных

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек», — передает телеканал.

До этого палестинское движение ХАМАС получило список подлежащих освобождению 27 ноября палестинских заключенных. Согласно заявлению движения, в списке значатся три женщины и 30 детей.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.