Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве и Подмосковье во вторник, 28 ноября, ожидается до -5°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет стоять облачная погода, с неба будет падать небольшой, местами умеренный, снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

По информации метеоцентра, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-5°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до -11...-9°С. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 737 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет «нескучная» погода на неделе — в столицу придут «январские морозы». Метеоролог добавил, что в четверг произойдет кратковременное потепление, но только на один день.

Ранее синоптик рассказал москвичам о погоде на предстоящую неделю.