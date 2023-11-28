Госдеп лишил гражданства врача иранского происхождения, родившегося 61 год назад в США

Американский врач иранского происхождения Сиявуш Собхани, являвшийся по рождению гражданином США, был лишен Государственным департаментом своего гражданства, сообщает газета Washington Post.

В Госдепе заявили, что предоставление 61 год назад Собхани американского гражданства было ошибочным. Как объяснили в ведомстве, «право почвы», в соответствии с которым все родившиеся на территории США автоматически получают американское гражданство, не распространятся на Собхани, так как его отец был иранским дипломатом.

Государственный департамент предложил лишенному гражданства врачу подать заявку на получение постоянного места жительства в США.

Для Собхани, всю жизнь прожившего в США, пользовавшегося всеми правами и исполнявшего все обязанности гражданина, такое решение властей стало настоящим шоком.

Ранее российский боксер Бахрам Муртазалиев допустил, что будет выходить на бои с американским флагом, так как он уже подал ходатайство о получении вида на постоянное место жительства в США.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.