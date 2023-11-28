Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдеп лишил гражданства врача иранского происхождения, родившегося 61 год назад в США

США лишили гражданства родившегося на ее территории 61-летнего врача-иранца

close
100%
Depositphotos

Американский врач иранского происхождения Сиявуш Собхани, являвшийся по рождению гражданином США, был лишен Государственным департаментом своего гражданства, сообщает газета Washington Post.

В Госдепе заявили, что предоставление 61 год назад Собхани американского гражданства было ошибочным. Как объяснили в ведомстве, «право почвы», в соответствии с которым все родившиеся на территории США автоматически получают американское гражданство, не распространятся на Собхани, так как его отец был иранским дипломатом.

Государственный департамент предложил лишенному гражданства врачу подать заявку на получение постоянного места жительства в США.

Для Собхани, всю жизнь прожившего в США, пользовавшегося всеми правами и исполнявшего все обязанности гражданина, такое решение властей стало настоящим шоком.

Ранее российский боксер Бахрам Муртазалиев допустил, что будет выходить на бои с американским флагом, так как он уже подал ходатайство о получении вида на постоянное место жительства в США.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий