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Зафиксирован первый в Британии случай заражения человека свиным гриппом H1N2

В Британии впервые подтвердили заражение человека вирусом свиного гриппа H1N2

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Shutterstock

Первый в Великобритании случай инфицирования человека вирусом гриппа А (H1N2), которым болеют свиньи, был зафиксирован британским Агентством по безопасности в области здравоохранения (UKHSA). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выявлен один подтвержденный случай заболевания человека гриппом A (H1N2)», — указывается в заявлении.

Согласно информации UKHSA, речь идет о штамме 1b.1.1, который «отличается от тех, которые вызывали случаи заражения людей в других странах, но сходный с вирусами, циркулирующими в британской популяции свиней».

В сообщении поясняется, что у заболевшего жителя Северного Йоркшира наблюдались легкие респираторные симптомы инфекции, но сейчас он полностью выздоровел. Контактировавшие с ним граждане находятся под наблюдением. Сотрудники ведомства в настоящее время изучают свойства патогена и прогнозируют риски, которые он представляет для человеческого иммунитета.

«Способ заражения пока не установлен», — заключается в публикации.

Мир вирусов велик, и в нем, конечно, есть свои рекордсмены. Одни вирусы — самые большие, другие — быстро убивают, а третьи — научились жить в человеческом организме, не причиняя ему видимого вреда. Какие вирусы наиболее опасны, а какие могут принести пользу человечеству, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Ранее врач рассказала об опасности гриппа во время беременности.

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