Стало известно, что россияне покупали в качестве подарка на День матери

На первом месте по количеству покупок в преддверии Дня матери традиционно оказались цветы. Это показало исследования маркетплейса Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, в период с 24 по 26 ноября продажи букетов выросли на 49% по сравнению с праздничными днями прошлого года, а средний чек составил 2880 рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году. Чаще всего россияне выбирали для подарка французские розы и букеты из ирисов, а самый дорогой заказ в данной категории был сделан в Москве: покупатель приобрел большую корзину цветов за 123 000 рублей.

Популярностью пользовались и кондитерские изделия — по сравнению с прошлым годом их продажи выросли на 113%, а средний чек — на 8%. В этом ноябре приобрести сладкий подарок на маркетплейсе можно в среднем за 1700 рублей. В топе продаж оказались клубника в шоколаде, наборы из фруктов и ягод в молочном шоколаде и тематические бенто-торты с поздравлениями маме.

Также в качестве подарка маме россияне выбирали живые растения. На День матери этого года их продажи выросли на 10% по сравнению с прошлым, а средняя стоимость цветка в горшке составила 2570 рублей (+18%). Чаще всего, помимо горшечных растений, покупателей интересовали флорариумы.

В этом году мамы также получили в подарок аромасвечи, бьюти-боксы и предметы декора.

Что интересно, желания женщин совпадают с полученными подарками. Так, большинство опрошенных мечтают о цветах. Также респонденты отметили, что были бы рады кондитерским изделиям, косметике и парфюмерии. В ходе опроса было выявлено, что половина покупателей готова потратить в этот день на подарок для мамы от 1000 до 3000 рублей.

Аналитики также изучили обобщенные данные с поздравлениями мам и бабушек из более 45 тысяч открыток. Россияне оказались лаконичны: чаще всего пожелания включали в себя признания в любви, благодарности за проведенное вместе время и теплые слова для «самой лучшей мамы».

Ранее россиянам рассказали, какую музыку любят наши мамы.