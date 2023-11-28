Названы самые популярные направления для отдыха в преддверии Нового года

Турция, Египет и Россия — самые популярные туристические направления в преддверии Нового года. К таким выводам пришли аналитики программы лояльности СберСпасибо. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В конце 2023 года Москва возглавляет топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелеты внутри страны (25,1%). В пятерку лидеров также вошли: Санкт-Петербург (12,4%); Сочи (10,5%); Калининград (3,7%); Екатеринбург (3,1%). Замыкают список Минеральные Воды (2,9%), Самара (2,6%), Тюмень (2,5%), Мурманск (2,3%) и Уфа (2,2%).

Что касается перелетов за рубеж, самым востребованным направлением стал Пхукет (16,3%). Также туристы отправляются в Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%), Дубай (6,9%), Баку (5%), Анталью (3,3%), Душанбе (2,8%), Ош (2,5%), Алма-Ату (2,5%).

Во время путешествий по России в ноябре-декабре 2023 года россияне преимущественно бронируют жилье в следующих городах: Москва (28,3%); Сочи (15,8%); Санкт-Петербург (13,4%); Владивосток (4,6%); Краснодар (2,9%) и Казань (2,9%).

В топ-10 также вошли Калининград (1,9%), Мурманск (1,9%), Тюмень (1,4%) и Хабаровск (1,2%). В международных поездках жители нашей страны выбирают отели в Минске (15%), Стамбуле (12,5%), а также в Милане, Дубае, Шимкенте, Пхукете и Бангкоке (по 5%). Замыкают десятку Сингапур (2,5%) и Сухум (2,5%).

До Москвы большинство (32,2%) предпочитает добираться на поездах. В топ-10 городов для железнодорожных путешествий также вошли Санкт-Петербург (13,7%), Адлер (4,2%), Нижний Новгород (2,4%), Владивосток (2,3%), Кисловодск (2,1%), Симферополь (2%), Новороссийск (2%), Екатеринбург (1,4%), Севастополь (1,3%).

«Особой популярностью пользуются туры в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию и на Кубу. При этом на отдых по России по-прежнему сохраняется высокий спрос», — прокомментировала Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

Ранее аналитики выяснили, куда россияне чаще всего ездили отдыхать осенью.