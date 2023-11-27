Склонявшая российских военных на сторону ВСУ женщина попала на видео

Федеральная службы безопасности (ФСБ) опубликовала оперативное видео с жительницей Самары, которую задержали по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видно, как бойцы спецназа задерживают женщину на улице. Потом уже с наручниками на татуированных руках она сидит на допросе. Заканчивается видео тем, что женщину заводят в клетку.

ФСБ считает, что женщина была пособницей украинских спецслужб. Она якобы уговаривала военнослужащих примкнуть к ВСУ в интернете, а в качестве аргументов использовала информацию с порталов, дискредитирующих ВС РФ.

В отношении жительницы Самары возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Другого предполагаемого пособника спецслужб Украины 4 июля задержали в Тюмени. Следствие считает, что он пытался склонить офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

Ранее в Брянской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ.