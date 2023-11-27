Российские школьники пытались потушить Вечный огонь снегом

Кадр из видео/Телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижнем Новгороде группа детей пыталась потушить Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» со ссылкой на очевидицу, снявшую хулиганов на видео.

На кадрах компания из пятерых несовершеннолетних закидывает снегом и плюет в Вечный огонь у памятника воинам-железнодорожникам, расположенном в Сортировочном районе города.

По словам женщины, школьники, увидев, что их снимают, разбежались, но через время опять вернулись к памятнику и продолжили закидывать его снегом.

В комментариях к видео подписчики канала осудили поступок детей, а также отметили, что вопросы по поводу такого поведения надо задавать родителям тинейджеров.

«В школах и дома должны об этом говорить. Позор», «Родители должны прививать уважение к предкам», «Именно к родителям вопросы», — отметили пользователи сети.

Ранее мужчина на спор помочился на Вечный огонь в Новосибирске.