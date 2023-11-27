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Министр считает важным развитие венчурных инвестиций для технологического суверенитета РФ

Максим Решетников: со стороны бизнеса существует спрос на венчурные инвестиции

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РВК

Высокотехнологичная повестка становится одним из ключевых драйверов экономики страны. Об этом на форуме «Венчурное финансирование в России: возможности для инвесторов и управляющих» заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Он подчеркнул, что без развития венчурных инвестиций решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным по достижению необходимого уровня технологического суверенитета, будет тяжело. По его словам, со стороны бизнеса существует осознанный спрос на эти финансовые инструменты. и поэтому государство готово его поддерживать.

«Уже утверждена концепция технологического развития до 2030 года, где очерчены контуры научной и промышленной политики. Закреплен статус «малой технологической компании, перезапущен РВК, создаются новые фонды и условия по инвестированию в технологические компании. Большим достижением стал запуск портала «Взлет» - Витрины стартапов. На сайте, разработанном по поручению первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, можно выбрать технологические компании и инвестировать в их развитие», — рассказал Решетников.

Отмечается, что в рамках форума, который был организован государственным фондом фондов и институтом развития венчурного рынка «Российская венчурная компания» (РВК) совместно с Министерством экономического развития РФ, состоялось обсуждение влияния венчурной индустрии на экономическое и технологическое развитие страны, мер государственной поддержки и регулирования сектора, а также вопросов взаимодействия крупного бизнеса с венчурными фондами.

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