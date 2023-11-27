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Молодая мать в послеродовой депрессии избила новорожденную дочь в кризисном центре

РЕН ТВ: в Барнауле молодая мать избила новорожденную дочь, пытаясь ее успокоить

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В Барнауле девушка не смогла успокоить свою новорожденную дочь и жестоко избила ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

24-летняя горожанка попала в кризисный центр для женщин с симптомами послеродовой депрессии. 25 ноября она осталась присматривать за новорожденной дочерью, но та стала сильно плакать. Молодая мать не сумела ее успокоить и избила девочку до перелома костей черепа.

Ребенка госпитализировали, врачи также диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ее родительницу отвезли в психиатрическую больницу. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, а по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Ранее психолог заявила, что послеродовая депрессия матери может быть опасна для ребенка.

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