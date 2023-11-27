Россиянин ранил пасынка после проигрыша в онлайн-игре

В Астраханской области молодой мужчина покалечил трехлетнего сына сожительницы, сорвав на нем злость после проигрыша в онлайн-игре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, инцидент произошел в селе Искряное: 20-летний мужчина присматривал за трехлетним пасынком, пока его мать была на работе, и играл в онлайн-игры. В какой-то момент мужчина в очередной раз потерпев поражение, он схватил детскую пластиковую машинку и бросил ей в ребенка. Удар пришелся на живот ребенка. У мальчика открылось кровотечение в брюшной полости.

Ребенка на «скорой» забрали в больницу, ему потребовалась операция. Мужчина после инцидента скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее в Новосибирске женщина заявила, что муж избивает ее ребенка скалкой и выгоняет на холод.