Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин ранил пасынка после проигрыша в онлайн-игре

Под Астраханью мужчина покалечил трехлетнего пасынка, проиграв в онлайн-игре

close
100%
Global Look Press

В Астраханской области молодой мужчина покалечил трехлетнего сына сожительницы, сорвав на нем злость после проигрыша в онлайн-игре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, инцидент произошел в селе Искряное: 20-летний мужчина присматривал за трехлетним пасынком, пока его мать была на работе, и играл в онлайн-игры. В какой-то момент мужчина в очередной раз потерпев поражение, он схватил детскую пластиковую машинку и бросил ей в ребенка. Удар пришелся на живот ребенка. У мальчика открылось кровотечение в брюшной полости.

Ребенка на «скорой» забрали в больницу, ему потребовалась операция. Мужчина после инцидента скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее в Новосибирске женщина заявила, что муж избивает ее ребенка скалкой и выгоняет на холод.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий