В московских подъездах разместили объявления с вакансиями на киргизском и узбекском языках

Объявления на иностранных языках о наборе сотрудников в управляющую компанию увидели жители района Гольяново на востоке столицы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Соответствующие листовки обнаружили в своем подъезде жильцы дома на Щелковском шоссе, который обслуживает ГБУ «Жилищник».

Судя по тексту, «Жилищник района Гольяново» зовет к себе на работу дворников, водителей, строителей и уборщиц на зарплату от 45 тыс. рублей до 60 тыс. При трудоустройстве в компанию всем работникам обещают бесплатное место в общежитии, регистрацию и выплаты два раза в месяц.

По словам местных жителей, вакансии на киргизском и узбекском языках появились рядом с доской объявлений на днях.

Ранее во Франции заявили, что промышленность страны 10 лет будет нуждаться в мигрантах.