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В московских подъездах разместили объявления с вакансиями на киргизском и узбекском языках

В Москве коммунальщиков набирают по объявлениям на киргизском и узбекском языках

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РИА «Новости»

Объявления на иностранных языках о наборе сотрудников в управляющую компанию увидели жители района Гольяново на востоке столицы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Соответствующие листовки обнаружили в своем подъезде жильцы дома на Щелковском шоссе, который обслуживает ГБУ «Жилищник».

Судя по тексту, «Жилищник района Гольяново» зовет к себе на работу дворников, водителей, строителей и уборщиц на зарплату от 45 тыс. рублей до 60 тыс. При трудоустройстве в компанию всем работникам обещают бесплатное место в общежитии, регистрацию и выплаты два раза в месяц.

По словам местных жителей, вакансии на киргизском и узбекском языках появились рядом с доской объявлений на днях.

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