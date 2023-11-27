Создан чемодан из элементов салона самолета

Авиакомпания Emirates создала коллекцию аксессуаров, выполненную из переработанных материалов и элементов самолетов, передает проект «Сноб». В линейку входят чемоданы, рюкзаки, сумки, визитницы, ремни, косметички и обувь. Сообщается, что все вещи изготавливаются вручную.

При создании аксессуаров использовались текстиль и детали от самолетов Airbus А380 и Boeing 777: подлокотники, кожа с кресел, ремни безопасности, мех с сидений пилотов и другие элементы. Как уточнили в компании, из 16 модернизированных воздушных судов извлечено свыше 14 тонн материалов.

Старт продаж запланирован на февраль 2024 года. Сейчас покупателям предлагают оформить предзаказ. Для большинства изделий можно заказать гравировку. О стоимости аксессуаров на данный момент неизвестно.

В ноябре дизайнер Симон Порт Жакмюс анонсировал новую коллекцию аксессуаров. Снимки появились в социальных сетях.

Бренд Jacquemus представил сумки металлизированного оттенка. В видеоролике демонстрируются модели, размещенные на полках морозильника. Все изделия трясутся от холода.

Ранее IKEA высмеяла Balenciaga и выпустила юбки-полотенца за €16.