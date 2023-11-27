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Россиянина задержали за похищение любимой женщины

Mash: в Петербурге мужчина похитил любимую и хотел увезти, но врезался в столб

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В Петербурге полиция поймала мужчину, который устроил ДТП после похищения человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

С петербуржцем женщина была знакома несколько лет. Мужчина был влюблен в нее и проявлял свое отношение странными поступками.

По словам самой пострадавшей, в день похищения россиянин подстерег ее у дома, затолкал девушку в свою машину, одел наручники и отправился, как он заявил, в Новгородскую область.

По пути водитель врезался в ограждение, после чего машина несколько раз перевернулась. В результате женщине удалось выбраться и уехать на проезжавшей мимо машине. Россиянка остановилась на ближайшей автозаправке, где ее нашла полиция.

Мужчину задержали. На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия.

Ранее под Орлом трое мужчин похитили девушку-подростка и попытались увезти ее в Краснодарский край.

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