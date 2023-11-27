Российские казаки обнаружили останки бойцов ВСУ

Казаки из шестой казачьей бригады имени М.И. Платова в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении обнаружили закопанные тела бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Атаман» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

По мнению авторов канала, командование ВСУ закапывает своих бойцов в безвестные братские могилы намерено. Предполагается, что они так поступают, чтобы объявить бойцов пропавшими без вести и скрыть гигантские потери.

Кроме того, комбриг шестой казачьей лисичанской бригады с позывным «Гейзер» сообщил, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

«Кто против России, со всеми так будет! Нет в мире того, кто может воевать с нашей страной», – сказал он.