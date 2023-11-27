В трех городах Красноярского края ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий ввели в Красноярске, Ачинске и Назарове. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«С 19:00 Среднесибирским УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — «Газета.Ru») вводится режим НМУ в трех городах края», — отмечается в сообщении.

Ранее в Красноярске до вечера 3 августа объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Согласно сообщению УГМС, с 13:00 2 августа до 19:00 3 августа на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

На сайте УГМС также сообщается, что 3 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха днем местами составит от +30°C до +32°C, а ночью и утром местами ожидается туман.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Красноярском крае ожидается неблагоприятное явление — жара, превышающая уровень нормы на 7°C.

Ранее в Москве выпал рекордный объем осадков за 150 лет.