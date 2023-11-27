В России оценили идею участить техобслуживание для снижения ДТП

Учащение техобслуживания автомобилей в России не скажется на безопасности на дорогах, считает гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко. Если пересматривать нормы, то можно «перерегулировать» отрасль, заявил он в интервью НСН.

По мнению Пархоменко, изменение норм спровоцирует появление новых коррупционных схем.

«Без нормального надзора все эти ужесточения – это поборы, сбор дани. – убежден он. – Нужен нормальный надзор, это как с техосмотром. Государственное регулирование требует аккуратности, особенно в той ситуации, когда много санкций… Тут как бы не перегнуть палку, не перерегулировать».

Эксперт напомнил о растущих ценах на запчасти, а также санкциях, из-за которых комплектующие не попадают в Россию – к примеру, остановила поставки Япония. Именно запчасти больше влияют на безопасность на дорогах, считает Пархоменко, так как сейчас часто в страну привозят неоригинальные детали плохого качества. Такие подделки могут стать причиной ДТП, подчеркнул он.

Напомним, в этом году в России средний возраст автомобиля вырос и достиг 12-15 лет. При этом нормативный срок эксплуатации автомобиля составляет 10 лет, однако в классифайдах можно встретить автомобили возрастом 15-20 лет.

Ранее сообщалось о дефиците запчастей для оригинальных запчастей для Hyundai и Kia, а также для корейских машин других марок.