Россиянам назвали причины рекордного роста цен на говядину

К Новому году в России вырастет в цене говядина, однако речь идет в первую очередь о премиальных категориях мяса, считает исполнительный директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк. Именно такая говядина наиболее привычна для подачи на праздничный стол, однако она успешно уходит на экспорт, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Даже в «очень большом быке» не более 12-20% премиальной говядины, которая считается очень дорогой, причем чаще речь идет о быках специальных мясных пород, пояснил Костюк.

«На сегодняшний день у нас есть премиальная говядина, которая подорожает больше, чем другие, потому что она как раз к праздничному столу стала привычной, — пояснил эксперт. — А мы ее производим очень мало. Она из России хорошо уходит на экспорт. В этом смысле говядина будет дорожать неравномерно».

В целом Россия обеспечивает себя говядиной на 80-85%, импорт закрывает внутренние потребности – в первую очередь для переработчиков, добавил специалист. По этой причине эффект на стоимость мяса оказывает привязка к курсу доллара и сложной логистике, считает Костюк.

Также повышаются издержки на производство любого вида мяса, добавил он. Это в том числе покупка корма для животных, бензина, зарплаты работникам.

Напомним, в Национальном союзе производителей говядины ранее спрогнозировали рекордные цены этого вида мяса – подорожание к Новому году составит 7-10%. Это в числе прочего связывают с сокращением поголовья крупного рогатого скота в РФ.

Также в России ранее заявили о «катастрофическом» подорожании рыбы, из-за чего ее потребление снизилось вдвое ниже рекомендованной Минздравом нормы.