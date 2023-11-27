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Пара полгода пила сточные воды из-за ошибки сантехника

Asia One: в Китае пара по ошибке 6 месяцев пила сточные воды вместо водопроводной воды

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Пара в Китае полгода пила сточные воды из крана дома по вине сантехника, пишет Asia One. Теперь мужчина с женщиной хотят получить компенсацию.

Как пишут СМИ, пара заподозрила неладное, когда у них не отключили воду, как обещали. Пытаясь разобраться в причине, мужчина по фамилии Тан также обнаружил, что счетчик воды не крутится, когда открыт кран.

Оказалось, что из крана в квартире текла не водопроводная вода, а сточная вода или «серая», которая сливается из стиральных машин, душевых кабин и раковин других жителей дома. Пара рассказала, что полгода они пили эту воду, не ожидая подвоха. Кроме того, у мужчины и женщины начались проблемы со здоровьем, и они не понимали, почему так часто болеют.

Приехавшие в квартиру специалисты обнаружили дополнительную трубу, которая соединила слив сточных вод с водопроводной. Скорее всего, считает Тан, такую конструкцию по ошибке соорудил сантехник во время ремонта.

Пара обратилась в суд и требует от компании, которая сдала им в аренду квартиру, компенсацию. В компании ответили, что трубы действительно ремонтировали, однако это делали сами собственники жилья, которые не имеют к ним никакого отношения.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.

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