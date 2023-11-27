Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в 42 года

Старший вице-президент и руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев ушел из жизни в возрасте 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Как указано в заявлении, смерть наступила в результате сердечного приступа. При этом представители Сбербанка уточнили, что данное заключение врачей является предварительным.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент <...> Сбербанка Николай Васев», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Николай Васев являлся сотрудником компании на протяжении последних 12 лет. В заявлении Сбербанка подчеркивается, что он принимал активное участие в развитии ипотечного продуктового сегмента и выстроил его вертикаль.

Под руководством вице-президента IT-стартап «Домклик» смог всего за семь лет стать лидером ипотечного рынка в стране. Более того, при нем был создан цифровой сервис оформления кредитов для покупки жилья «Фабрика сделок».

Когда Николай Васев занял должность руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C», то сосредоточился на трансформации модели бизнеса. Последняя стала более клиентоцентричной, что выразилось в оптимизации программы лояльности и ряда продуктовых сегментов банка.

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