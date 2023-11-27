Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в 42 года

Сбер сообщил о смерти старшего вице-президента Васева от сердечного приступа

close
100%
Пресс-служба Сбербанка

Старший вице-президент и руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев ушел из жизни в возрасте 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Как указано в заявлении, смерть наступила в результате сердечного приступа. При этом представители Сбербанка уточнили, что данное заключение врачей является предварительным.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент <...> Сбербанка Николай Васев», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Николай Васев являлся сотрудником компании на протяжении последних 12 лет. В заявлении Сбербанка подчеркивается, что он принимал активное участие в развитии ипотечного продуктового сегмента и выстроил его вертикаль.

Под руководством вице-президента IT-стартап «Домклик» смог всего за семь лет стать лидером ипотечного рынка в стране. Более того, при нем был создан цифровой сервис оформления кредитов для покупки жилья «Фабрика сделок».

Когда Николай Васев занял должность руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C», то сосредоточился на трансформации модели бизнеса. Последняя стала более клиентоцентричной, что выразилось в оптимизации программы лояльности и ряда продуктовых сегментов банка.

Ранее участники российской рок-группы «Алиса» сообщили о смерти одного из основателей коллектива.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий