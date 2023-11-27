В Москве к уборке снега дополнительно привлекут до 12 тыс. коммунальщиков

Правительство Москвы распорядилось привлечь еще около 10-12 тыс. сотрудников различных коммунальных служб города, чтобы устранить последствия сильного снегопада. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в последние дни в Москве наблюдаются рекордные снегопады. При этом 27 ноября в населенном пункте ожидается потепление, а на неделе продолжит идти снег.

«Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тыс. сотрудников других служб», — подчеркнул глава города.

Как сказал Собянин, в том числе речь идет о работниках газотранспортного предприятия «Мосгаз» и компании «Мосводоканал». По словам мэра, им предстоит навести порядок на улицах столицы и убрать выпавший за минувшие дни снег.

Вечером 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в течение следующих 13 часов Москву накроют сильный снегопад и ледяной дождь. Эксперт уточнил, что осадки такой интенсивности случаются один раз в 40 лет.

На следующий день столичные железные дороги были переведены на усиленный режим. В настоящее время на линии работают более 1,5 тыс. человек и более 50 единиц специальной техники, которые очищают пути от снега.

Ранее в Росавиации рассказали о закрытии московских аэропортов для уборки снега.