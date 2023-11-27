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В музее-аквариуме Севастополя рассказали о гибели 800 экзотических животных из-за шторма

Директор музея-аквариума Севастополя Кравцов: наши аквариумы залило морской водой

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Zhang Keren/Global Look Press

Погибшие обитатели Севастопольского аквариума-музея были теплолюбивыми и пресноводными животными, аквариумы которых залило холодной морской водой, рассказал директор учреждения Юрий Кравцов. Стихия разрушила один из залов учреждения и нанесла зданию большой урон, сообщил он в беседе с телеканалом «360».

«Этот зал у нас — пресноводные обитатели, тропические пресноводные обитатели четырех континентов. Там проживали примерно 800 животных всевозможных: камбоджийские, Южная Африка, Южная Америка, Северная Америка», — рассказал Кравцов.

По его словам, вода обрушилась на кровлю помещения, где находилась вентиляция и другое оборудование, из-за этого образовалась воронка, через которую начала поступать морская вода. Поступившая вода затопила аквариум, на место ЧП сразу выехали экстренные службы.

«Вышло из строя все оборудование, мы обесточили зал. И вода поступила во все аквариумы, в которых проживали эти животные пресноводные, теплолюбивые. Вода морская, холодная, вода соленая», — пояснил директор учреждения.

Погибли, по его данным, порядка 800 обитателей аквариума – различные виды рыб. «Стихия у нас разрушила все вокруг. Обнесла облицовку зданий, разрушила набережную, разрушила пандус. У нас были прекрасные кованые ворота, которым 126 лет. Их вырвало с корнем и унесло в море. Набросало нам камней», — добавил Кравцов.

Накануне вечером на Крым и южные регионы России обрушился мощный ураган, порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Синоптик ранее спрогнозировал возвращение мощного шторма в Крым и на Кубань 29 ноября.

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