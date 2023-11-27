Муж Архаровой надеется, что она сможет выйти из колонии по УДО через год

Защита медиатехнолога Ольги Архаровой будет подавать апелляцию на решение суда приговорить ее к 4 годам и 6 месяцам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Об этом «Газете.Ru» заявил муж Архаровой Артем Пучков. Он признался, что надеялся на условный срок для супруги.

«Я очень рад, что обошлось без тех конских сроков, которые давали. Это в целом даже ниже низшего. Но все равно вопрос — за что? Ни за что. И это будет длиться еще как минимум год, если на апелляции мы ничего не сможем добиться. А на апелляцию мы будем подавать, конечно. Как-то с одной стороны и радостно, а с другой стороны… Ну когда же от нас отстанут, непонятно. Могли бы, конечно, и условно дать», — сказал Пучков.

Он также отметил, что защита Архаровой рассчитывает, что ей удастся выйти из колонии по УДО.

«Примерно через год можно будет выходить на УДО (условно-досрочное освобождение. – «Газета.Ru»), но хотелось бы, чтобы и этого года не было», — заключил Пучков.

В понедельник, 27 ноября, Басманный суд Москвы огласил приговор по делу о мошенничестве в отношении администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой. Их подозревают в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

15 ноября представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а Архарову — к 13 годам. Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний. Баязитова свою вину отрицает.

По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Ранее Баязитова назвала оправдательным свой срок в пять лет.