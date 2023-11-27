Врачи откачали из организма россиянки 25 литров лишней жидкости

В Реутове хирурги спасли женщину с острым панкреатитом, в брюшной полости пациентки начала скапливаться жидкость, состояние женщины стремительно ухудшалось. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В Реутовскую больницу была доставлена женщина с острым панкреатитом, состояние 45-летней жительницы Подмосковья усугублялось сахарным диабетом и обезвоживанием. Пациентку перевели в отделение реанимации, у нее было также выявлено наличие излишней жидкости в брюшной полости и легких. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.

«Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ», — рассказал заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Из организма женщины врачам пришлось откачать 25 литров лишней жидкости, спустя некоторое время состояние пациентки улучшилось, ее выписали на амбулаторное лечение.

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