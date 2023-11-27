Баязитова оценила свой приговор

Журналистка и администратор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова назвала оправдательным приговор суда о лишении ее свободы сроком на пять лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Господа, это вообще называется оправдательный приговор. То есть когда суд не может не вынести приговор, но вот осуждает как может», — сказала она.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам колонии общего режима. По данному делу также проходила медиатехнолог Ольга Архарова, в отношении которой суд вынес решение о лишении свободы на четыре года и шесть месяцев с отменой ареста на имущество. По словам прокурора, приговор осужденным вынесен обоснованно и не будет обжалован.

По данным следствия, в 2022 году Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова потребовали перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.

В августе 2022 года суд заключил их под стражу. Чурилова полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее дело выделили в отдельное производство. В июле 2023 года Чурилова была приговорена к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей по ст. 163 УК («вымогательство»).

Ранее Баязитова попросила прокурора позволить СМИ освещать дело.