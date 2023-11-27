Найденную в сугробе с обморожением девочку доставили в больницу Екатеринбурга

Ребенка, который длительное время провел в сугробе, отправили в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

Девочка находится в тяжелом состоянии, пациентку подключили к ИВЛ. На данный момент специалисты оказывают двухлетнему ребенку всю необходимую помощь.

«Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Серове несколько дней назад. По данным прокуратуры региона, родители оставили ребенка со старшей сестрой, которая решила поспать.

Тем временем девочка вышла на улицу без теплой одежды. В последствии ребенка с переохлаждением в сугробе нашел отец. Медики оперативно прибыли на место и поместили пациентку в реанимационное отделение, где она находилась до транспортировки.

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.