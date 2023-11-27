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Ученые «Роснефти» выступили с лекциями перед гостями выставки «Россия»

«Роснефть» на выставке «Россия» провела тематические дни «Сделано из нефти»

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Пресс-служба «Роснефти»

Ученые Объединенного центра исследований и разработок «РН-ЦИР» (научный институт НК «Роснефть») выступили с лекциями перед посетителями павильона компании на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

На презентации «История переработки нефти в России» состоялся разговор о современных тенденциях в переработке нефти и инновационных разработках «Роснефти».

Гостям презентации «Что такое нефтехимия» объяснили, как грамотное, творческое использование достижений химии делает ее одним из ключевых факторов благосостояния человечества.

Кроме того, посетители павильона «Роснефти» узнали, как нефтехимия способствовала развитию и других экономических сфер: космической, авиационной и легкой промышленности, отраслям машиностроения, фармацевтики и сельского хозяйства.

Также гости дней «Сделано из нефти» познакомились с полимерными материалами, которые ученые компании разработали, в том числе, для работы в суровых условиях российской Арктики.

Помимо этого, компания устроила посетителям встречу с легендой отечественного автоспорта, пилотом команды Lаda Sport Rosneft Кириллом Ладыгиным, а также посмотр документального фильма «Хранители Севера», посвященный комплексной экспедиции «Роснефти» по изучению и мониторингу моржей и белых медведей у архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

В павильоне «Роснефти» организовали конкурсы и лотереи с призами — подарочными сертификатами, билетами на хоккейные матчи и сувенирами.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

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