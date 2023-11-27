Врач назвала объемы порций, которые нужно съедать для похудения

Объем порции женщины для похудения должен составлять не более 280 мл еды, мужчины — 350 мл. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, есть лучше пять раз в день, три приема пищи должны быть полноценными, еще два — небольшими перекусами. Кроме того, важно не пропускать завтрак, чтобы запустить метаболические процессы в организме.

«Правильное сочетание компонентов пищи имеет значение. Источники полноценного белка — мясо, птицу, рыбу — нужно есть вместе с гарниром в виде овощей и салатной зелени. Именно такая комбинация будет поддерживать высокий обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника и не позволит откладываться лишнему», — уточнила врач.

Эксперт советует исключить из своего рациона колбасные изделия и сократить потребление соли, чтобы не задерживать жидкость в организме. Помимо этого, между основными приемами пищи диетолог советует пить воду, потому что она является «профилактикой лишних килограммов». Рекомендуется также проходить медицинские чек-апы.

«Необходимо проверять, как работают системы организма. Нет ли проблем с щитовидной железой, нужна ли ей поддержка. Гипотиреоз провоцирует набор дополнительного веса, и человеку сложно будет бороться с ним, не скорректировав работу этого органа», — заключила Королева.

Врач-диетолог Анна Коробкина до этого говорила, что в день лучше придерживаться трехразового питания, чтобы сохранить здоровье и хорошую физическую форму. По ее словам, такой режим питания является оптимальным, потому что дает организму время на усвоение съеденного.

Ранее врач рассказал, чем грозит переедание.