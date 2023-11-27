В России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж

Жители России ежегодно потребляют вдвое меньше рыбы, чем это рекомендовано Минздравом для здоровья. Такая ситуация сложилась из-за слишком высокой стоимости, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Трейдеры увеличивают цену в три раза, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если говорить о рыбе в целом, то она дорожает, причем дорожает катастрофически, — подчеркнул эксперт. — Собственно, за последние пять лет это катастрофическое подорожание рыбы привело к тому, что потребление рыбы в России рухнуло до 12 килограммов в среднем на человека в год. В то время как Минздрав рекомендует для здорового питания 22 килограмма».

Для сравнения, в Китае на одного человека в год потребление рыбы составляет 56 килограммов рыбы, отметил Савельев. Все это, по его словам, происходит на фоне «фантастической, беспрецедентной путины» — в этом году рыбаки выловили 609 тысяч тонн красной рыбы.

Несмотря на то, что в опте горбуша стоит в среднем 180 рублей за килограмм, в магазинах ее продают за 549 рублей за килограмм, добавил он.

«Вот, посмотрите, как трейдеры увеличивают цену в три раза», — подчеркнул Савельев.

Ближе к новогодним праздникам, по прогнозу эксперта, и без того высокие цены на рыбу вырастут еще сильнее.

Напомним, рыба ранее попала в список продуктов, которые сильнее всего подорожали этой осенью, — наравне с мясом, фруктами, овощами и сахаром.

Ранее экономисты также предупредили о резком скачке цен на продукты, который ожидается в конце декабря.