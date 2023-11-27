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Баязитову и Архарову привезли в суд на оглашение приговора по делу о мошенничестве

Баязитову и Архарову доставили в Басманный суд Москвы на оглашение приговора

Журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову доставили в Басманный суд Москвы для оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

27 ноября Басманный суд Москвы вынесет приговор по материалам дела о вымогательстве денег у банкира и топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Слушания по ходатайству потерпевшего проходили в закрытом режиме.

По данным следствия, в 2022 году Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова потребовали перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации об Ушакове.

В августе 2022 года суд заключил их под стражу. Чурилова полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее дело выделили в отдельное производство. В июле 2023 года Чурилова была приговорена к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей по ст. 163 УК («вымогательство»).

Ранее сообщалось, что Ушаков попросил суд избрать в отношении обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы.

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