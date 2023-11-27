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ФСБ пришла с обысками к производителю популярного пива

ФСБ начала обыски на Ипатовском пивоваренном заводе из-за нелегальной схемы

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Depositphotos

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пришла с обысками на Ипатовский пивоваренный завод в Ставропольском крае. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — утверждает издание.

Отмечается, что сама компания пока не подтвердила факт обысков.

Завод производит пиво «Живое», «Лебердон» и другие, а также энергетики и лимонады Mirax. По данным предприятия, его продукцию закупают крупные сетевые магазины по типу «Пятерочки» и «Магнита». Владельцем завода является предприниматель Михаил Харин, занимающий пост генерального директора.

До этого сообщалось об обысках в двух медицинских центрах в Челябинске. В ходе них задержали учредителей организаций — их подозревают в мошенничестве.

Ранее ФСБ сообщила о задержании браконьеров с трепангом на 11 млн рублей на Сахалине.

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