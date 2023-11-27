Бизон едва не затоптал туристов в национальном парке

В Йеллоустонском национальном парке бизон набросился на туристов, которые хотели сделать с ним селфи. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение животного попало на видео, на кадрах ролика, который успел снять фотограф Логан Смит, группа туристов из 12 человек позирует перед бизоном в национальном парке Йеллоустон.

Спустя несколько секунд зверь бросается на людей, туристы успевают разбежаться, пострадавших нет. В комментариях под видео многие отметили, что люди сами спровоцировали животное, привлекая к себе внимание и мешая ему пастись.

Ранее разъяренный бизон напал на туристку в Йеллоустонском национальном парке.