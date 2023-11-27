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Бизон едва не затоптал туристов в национальном парке

Daily Mail: в США бизон набросился на группу туристов в национальном парке

В Йеллоустонском национальном парке бизон набросился на туристов, которые хотели сделать с ним селфи. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение животного попало на видео, на кадрах ролика, который успел снять фотограф Логан Смит, группа туристов из 12 человек позирует перед бизоном в национальном парке Йеллоустон.

Спустя несколько секунд зверь бросается на людей, туристы успевают разбежаться, пострадавших нет. В комментариях под видео многие отметили, что люди сами спровоцировали животное, привлекая к себе внимание и мешая ему пастись.

Ранее разъяренный бизон напал на туристку в Йеллоустонском национальном парке.

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