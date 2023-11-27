Врач перечислил неожиданные продукты, опасные для печени

Употребление фруктов может негативно отразиться на состоянии печени, поэтому их нужно есть в меру. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Во фруктах содержится фруктоза. Она перерабатывается в печени в глюкозу. Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться уже в жиры. И эти жиры могут откладываться в печени», — пояснил нутрициолог.

Кроме того, вред могут нанести продукты, в которых содержатся искусственные добавки, и жареная еда, потому что они нагружают печень. К аналогичной проблеме также могут привести жирные и сладкие продукты, продолжил врач.

«При потреблении жиров она получает высокую нагрузку. Сахар, булки, торты в избытке вредны, потому что будут провоцировать жировой гепатоз, то есть ожирение печени», — заключил Арзамасцев.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что пожелтение кожи является одним из признаков появления проблем с печенью. Врач напомнил, что данный орган выводит токсины, производит желчь и участвует в синтезе белков, которые отвечают за свертываемость крови.

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