«Двукратный рост»: россиянам назвали «индекс Оливье» на предстоящий Новый год

Стоимость продуктов в этом году значительно выросла, а в конце декабря, в преддверии Нового года, сильно подскочат цены на икру, мясо, рыбу, овощи, фрукты и деликатесы, рассказал экономист Григорий Ивлев. Самые популярные праздничные салаты россиян – оливье и сельдь под шубой – в этом году стали на 30-40% дороже, чем в прошлом, рассказал он.

«Не забываем, что салатов оливье много видов. Но я изучил индексы всех. Больше всего ударило по версии с колбасой. Теперь его цена за килограмм составляет 300 рублей, с курицей оливье, что удивительно, намного меньше по стоимости, 259 рублей», – заявил Ивлев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Такую ситуацию эксперт объяснил тем, что за год больше всего подорожала вареная колбаса – она стоит в среднем 450 рублей против прошлогодних 285 рублей. на курицу цены выросли не так значительно: 250 против 198 рублей.

Кроме того, в цене прибавили и овощи. К примеру, картофель подорожал с 28 до 50 рублей, морковь – с 30 до 70 рублей, соленые огурцы – с 92 до 170 рублей.

Цена на майонез выросла вдвое до средней отметки в 110 рублей (в прошлом году он стоил порядка 56 рублей).

«Праздничный стол в целом подорожает, — предупредил экономист. – На такие весомые ингредиенты, как для салатов оливье и селедка под шубой, придется потратить на 30-40% больше, чем в прошлом году».

Эксперт также посоветовал заранее купить продукты, которые можно сохранить до праздников, так как в конце декабря цены снова вырастут.

Напомним, специалисты ранее сообщали, что салат оливье за год подорожал минимум на 45%.

В Минсельхозе при этом отмечали, что значительного повышения цен на продукты к Новому году не ожидается.