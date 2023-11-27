ТЭС вышла из строя в прифронтовой области Украины после обстрелов

Обстрелы повредили и вывели из строя теплоэлектростанцию (ТЭС) в одной из прифронтовых областей Украины. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написали представители украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Сегодня ночью, 27 ноября, в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, находящаяся в прифронтовой области. В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией», — говорится в сообщении ДТЭК.

По данным компании, оборудование станции оказалось серьезно повреждено, но ремонтники уже приступили к ликвидации последствий обстрелов и восстановлению энергоснабжения. При этом в ДТЭК не назвали конкретную область, в которой ТЭС вышла из строя.

До этого сообщалось, что в Полтавской области лишились света 437 населенных пунктов. Однако причиной этого назвали не обстрелы, а плохие погодные условия.

Тем временем в России в ночь на 26 ноября в результате атаки ВСУ по энергосистеме ДНР оказался обесточен Донецк и еще часть республики.

Ранее около полумиллиона жителей Крыма из-за штормового ветра остались без электричества.