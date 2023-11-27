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В музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли 500 его обитателей

Развожаев: в аквариуме Севастополя из-за шторма погибли 500 морских животных

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Чп / Севастополь»

Вечером 26 ноября шторм пробил крышу музея-аквариума в Севастополе, спасти коллекцию экзотических морских животных не удалось. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Волны пробили крышу в музее Севастополя, морская вода стала поступать внутрь здания и затапливать нижний этаж с экзотическими морскими животными.

По данным Михаила Развожаева, погибли не менее 500 обитателей аквариума. Как сообщил «Вести-Крым» директор музея Юрий Кравцов, разрушены девять аквариумов, в которых содержались 800 морских животных.

Сотрудники аквариума пытались откачать воду самостоятельно, но она прибывала с каждым ударом волны. На место ЧП вызвали спасателей, которые помогали откачивать воду.

Ранее семь человек пострадали во время шторма в Крыму, двое госпитализированы.

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Шторм в Крыму
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