В музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли 500 его обитателей

Вечером 26 ноября шторм пробил крышу музея-аквариума в Севастополе, спасти коллекцию экзотических морских животных не удалось. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Волны пробили крышу в музее Севастополя, морская вода стала поступать внутрь здания и затапливать нижний этаж с экзотическими морскими животными.

По данным Михаила Развожаева, погибли не менее 500 обитателей аквариума. Как сообщил «Вести-Крым» директор музея Юрий Кравцов, разрушены девять аквариумов, в которых содержались 800 морских животных.

Сотрудники аквариума пытались откачать воду самостоятельно, но она прибывала с каждым ударом волны. На место ЧП вызвали спасателей, которые помогали откачивать воду.

Ранее семь человек пострадали во время шторма в Крыму, двое госпитализированы.