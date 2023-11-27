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Цены на такси в Москве взлетели до максимума из-за снега

Цены на такси в Москве взлетели до максимума из-за сильного снегопада

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Maxim Shemetov/Reuters

Цены на такси в Москве утром 27 ноября поднялись до максимальных значений из-за сильного снегопада. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По информации телеканала, одна из жительниц столицы посетовала, что за 25-минутную поездку в такси она отдала 1,6 тыс. руб. В некоторых районах Москвы за 8-минутную поездку пассажирам предлагается заплатить тысячу рублей.

Один из таксистов рассказал РЕН ТВ, что в такие погодные условия 60% водителей такси не выезжают.

«Зачем? Есть пословица «игра свеч не стоит». Сегодня кто выйдет в такую погоду?» — сказал он.

Собеседник отметил, что сейчас на московских дорогах очень мало такси, но пассажиров при этом очень много. Водитель отметил, что обстановка на дорогах сейчас сложная, много аварий.

До этого сообщалось, что железные дороги Москвы перевели на усиленный режим из-за снегопада. Сотрудники железной дороги занимались очисткой путей от снега на протяжении всей ночи.

Ранее москвичам рассказали о приближающемся снегопаде, который бывает раз в 40 лет.

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