В Евпатории восстановили электроснабжение после шторма

Жительница Евпатории Наталья рассказала «Газете.Ru», что отключение воды, света и отопления из-за шторма не доставили неудобств жителям, так как все произошло ночью. Она отметила, что во время шторма окна в ее квартире «ходили ходуном».

«Поэтапно после полуночи по городу восстановлены электричество, вода, газ, отопление. Так как все отключения были в ночь, то мы практически не ощутили неудобств, связанных с этим. Ночью и утром шел снег. Ветер стих, но еще порывистый. Сегодня в Крыму день объявлен выходным. В местных группах жители выражают благодарность коммунальщикам за работу. Наш дом не пострадал. Дом 9-этажный находится в 2-3 км от береговой линии, новострой. Но я очень переживала, что ветер выдавит окна. Они ходуном ходили, скрежет стоял», — сказала она.

Вечером 26 ноября ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

Позже глава региона Сергей Аксенов сообщил, что 27 ноября в Крыму был объявлен выходным днем связи с плохой погодой. По данным МЧС, в результате шторма четыре человека пострадали, еще один числится пропавшим без вести. В Евпатории и Сакском районе были эвакуированы более 300 человек, из них — 43 ребенка.

Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.