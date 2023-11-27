Врач перечислила причины появления покраснений на лице зимой

Покраснения на коже лица зимой могут появляться из-за неправильного рациона питания, рассказала Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, чтобы избежать покраснений, стоит ограничить потребление квашеной капусты, корейской морковки и алкоголя. Кроме того, причиной их появления могут быть сухость кожи или воздействие мороза.

«Нельзя принимать горячую ванну зимой перед тем, как вы выходите на улицу, особенно если вы выходите гулять. Потому что кожа напитывается водой, влагой, поры открываются. Вы в этом прекрасном состоянии выходите на улицу в минус 15-20, и вот эта вода превращается в микрокристаллы. Что происходит со стеклянной посудой, когда замерзает там вода? Она лопается. Точно так же клеточная мембрана тоже может повреждаться», — отметила Егорова.

Красные пятна могут появиться и у людей с себорейным дерматитом, продолжила врач. Если они не проходят после диеты и доставляют дискомфорт, важно обратиться за помощью к специалисту, заключила дерматолог.

Врач-косметолог, трихолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова до этого рассказала «Газете.Ru», что активное и пассивное курение негативно воздействует на кожу.

Ранее россиянке удалили кожу, мышцы и кости черепа из-за красного пятна на веке.