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Семьям погибших после выброса метана на руднике в Якутии пообещали матпомощь

АЛРОСА обещает помочь семьям погибших и пострадавших при ЧП на руднике в Удачном

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Yanaudanenko

Алмазодобывающая компания АЛРОСА пообещала помочь финансово семьям погибших и пострадавшим в результате выброса метана на руднике в городе Удачном в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщил генеральный директор компании Парвел Маринычев, передает ТАСС.

Маринычев выразил соболезнования родным и близким погибших, и заявил, что их семьям будет в полном объеме оказана материальная помощь, а детям будет назначена негосударственная пенсия. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья, подчеркнул он.

Для оказания помощи пострадавшим в Удачный из Якутска направлен санитарный рейс.

На руднике в Удачном вечером 26 ноября произошел выброс метана, в результате которого три человека погибли, а двое получили травмы и были госпитализированы. Как сообщали в АЛРОСЕ, газовая ситуация на руднике в настоящее время стабильна.

17 ноября на руднике в Забайкальском крае произошло обрушение горной породы.

Ранее сообщалось, что авария произошла на шахте в Казахстане.

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