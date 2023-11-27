Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На свободу спустя 24 года вышел один из самых известных киллеров России

С зоны освободился один из самых известных киллеров 90-х Пронин

close
100%
Depositphotos

После 24 лет лишения свободы Олег Пронин, известный как «Аль Капоне», один из самых известных убийц Ореховской группировки, был освобожден. Как пишет «Лента. Ру», он был членом банды убийц, которая считалась одной из самых опасных в России.

Олег Пронин начал свою преступную карьеру в начале 1990-х годов, после переезда в Московский регион из города Кемерово. Сначала он занимался вымогательством и защитой, но вскоре перешел к более серьезным преступлениям. Пронин присоединился к банде, которая позднее объединилась с Орехово-медведковской группировкой (ОПС).

Пронин проявил свои навыки в убийствах, заступив на защиту своего друга Сергея Фролова, убив главаря наркоторговцев Михаила Мингазова в июле 1996 года. За это преступление и другие Пронин был признан виновным в 22 убийствах и 11 покушениях.

Однако самым известным и шокирующим актом «Аль Капоне» стало нападение на старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. Вечером 20 октября 1998 года Пронин застрелил Керезя рядом с его домом. Это стал «началом конца» Орехово-медведковской группировки, поскольку правоохранительные органы не оставили безнаказанным такое нападение на одного из своих.

«Аль Капоне» вышел на свободу после 24 лет в тюрьме. Его имя останется запечатленным в криминальной истории России как одного из самых опасных и известных убийц.

Также в ноябре на свободу вышел один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат). Он решил сменить внешность и личные данные.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий