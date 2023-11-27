На свободу спустя 24 года вышел один из самых известных киллеров России

После 24 лет лишения свободы Олег Пронин, известный как «Аль Капоне», один из самых известных убийц Ореховской группировки, был освобожден. Как пишет «Лента. Ру», он был членом банды убийц, которая считалась одной из самых опасных в России.

Олег Пронин начал свою преступную карьеру в начале 1990-х годов, после переезда в Московский регион из города Кемерово. Сначала он занимался вымогательством и защитой, но вскоре перешел к более серьезным преступлениям. Пронин присоединился к банде, которая позднее объединилась с Орехово-медведковской группировкой (ОПС).

Пронин проявил свои навыки в убийствах, заступив на защиту своего друга Сергея Фролова, убив главаря наркоторговцев Михаила Мингазова в июле 1996 года. За это преступление и другие Пронин был признан виновным в 22 убийствах и 11 покушениях.

Однако самым известным и шокирующим актом «Аль Капоне» стало нападение на старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. Вечером 20 октября 1998 года Пронин застрелил Керезя рядом с его домом. Это стал «началом конца» Орехово-медведковской группировки, поскольку правоохранительные органы не оставили безнаказанным такое нападение на одного из своих.

«Аль Капоне» вышел на свободу после 24 лет в тюрьме. Его имя останется запечатленным в криминальной истории России как одного из самых опасных и известных убийц.

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