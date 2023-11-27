Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На пляжах юга США находят «ведьмины бутылки»

Fox: пляжи юга США заполонили бутылки для погребения злых духов

close
100%
Queensland Heritage Restorations/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Согласно информации Fox News, на побережье южных штатов США обнаружены «ведьмины бутылки», которые заполонили пляжи. Эти бутылки наполнены, как сообщается, различными предметами и предназначены для «погребения злых духов».

Даже исследователи испытывают тревогу от такого числа этих «ужасающих» находок. Посетителям пляжей рекомендуется быть осторожными и лучше всего оставлять эти бутылки надежно закрытыми.

Один из исследователей Fox Digital Джейс Таннелл, заявил: «Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее – зачем рисковать?».

Такие «ведьмины бутылки» традиционно содержат волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости». В Великобритании в 16-17 веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинаний. Именно для отражения этих «чар» использовались «ведьмины бутылки», как утверждает отдел науки и общества Университета Макгилла.

По мнению Таннелла, эти бутылки, найденные на побережье, вероятно, не изготовлены в США. Исследователь предположил, что они сделаны в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о своем отношении к теориям заговора.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий