На пляжах юга США находят «ведьмины бутылки»

Согласно информации Fox News, на побережье южных штатов США обнаружены «ведьмины бутылки», которые заполонили пляжи. Эти бутылки наполнены, как сообщается, различными предметами и предназначены для «погребения злых духов».

Даже исследователи испытывают тревогу от такого числа этих «ужасающих» находок. Посетителям пляжей рекомендуется быть осторожными и лучше всего оставлять эти бутылки надежно закрытыми.

Один из исследователей Fox Digital Джейс Таннелл, заявил: «Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее – зачем рисковать?».

Такие «ведьмины бутылки» традиционно содержат волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости». В Великобритании в 16-17 веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинаний. Именно для отражения этих «чар» использовались «ведьмины бутылки», как утверждает отдел науки и общества Университета Макгилла.

По мнению Таннелла, эти бутылки, найденные на побережье, вероятно, не изготовлены в США. Исследователь предположил, что они сделаны в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

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