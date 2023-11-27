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Мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае

В районе поселка Витязево шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark

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«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

Мощный шторм выбросил на мель торговое судно Blue Shark рядом с поселком Витязево. На борту находится вся команда, пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что судно находится вблизи пляжа. Telegram-канал публикует кадры с места ЧП. Blue Shark стоит в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц города — Паралия. Экипаж ищет решение ситуации, но мешает бушующая непогода.

Blue Shark был построен в 1997 году и сейчас плавает под флагом Белиза. Его общая длина составляет 167 метров, а ширина — 26 метров.

Главным назначением судна является перевозка полезных ископаемых.

Также в ялтинском порту шторм оторвал сухогрузную баржу.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, приходится на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

Свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на 23:20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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