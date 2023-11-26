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В США сообщили, что ХАМАС освободил четырехлетнюю американскую заложницу

Байден подтвердил освобождение четырехлетней американки из плена ХАМАС

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден, выступая с речью о ситуации на Ближнем Востоке, касавшейся хода реализации договоренностей между Израилем и ХАМАС, заявил, что представители радикального палестинского движения отпустили из числа заложников девочку-американку, передает ТАСС

Президент сообщил, что четырехлетняя Эбигейл Эдан была в числе 13 заложников, освобожденных сегодня в секторе Газа. Сейчас ребенок находится в безопасности в Израиле.

«Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены другие американские граждане», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что работа будет продолжаться, пока все заложники не воссоединятся со своими родными.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство страны во главе с Джо Байденом, поскольку в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не был освобожден ни один американец.

Ранее в США высказались о возможности продлить гуманитарное перемирие в Газе.

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