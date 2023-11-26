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В Крыму из-за шторма и урагана закрыли дорогу Саки — Евпатория

Минтранс: на трассе Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничили проезд

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На участке трассы СимферопольЕвпатория из-за подтоплений ограничили движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Он уточнил, что проезд закрыт между городами Саки и Евпатория.

«При планировании проезда <…> просим руководствоваться временной схемой объезда», — отметил глава ведомства.

Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с.

Понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем в Севастополе из-за непогоды. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что на работу не выйдут работники учреждений социальной сферы, образования и спорта. Выходного не будет у специалистов медицинских учреждений и сотрудников оперативных служб.

26 ноября ураганный ветер накрыл Крым.

Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за ухудшающихся погодных условий.

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