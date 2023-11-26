Жителям квартир, пострадавших от падения БПЛА в Туле, выплатят компенсации

Жильцы квартир, поврежденных в результате атаки беспилотника в Туле, получат компенсации от властей региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В сообщении уточнили, что по решению губернатора Алексея Дюмина жильцы многоэтажного дома, пострадавшие от атаки украинского БПЛА в ночь на 26 ноября, смогут получить финансовую помощь.

»<…> 100 тыс. рублей за вред здоровью, 150 тыс. рублей за частичную утрату имущества», — отметили в пресс-службе.

В правительстве обратили внимание, что во всех квартирах восстановят поврежденное остекление. При необходимости — заменят стеклопакеты и помогут отремонтировать помещения. Управляющая компания и администрация Тулы уже начали работы.

26 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил о падении сбитого дрона на жилой дом. По его словам, серьезных повреждений не зафиксировали, легкое ранение получил один из жильцов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.