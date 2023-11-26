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Предварительной причиной пожара на тракторном заводе в Челябинске стало короткое замыкание

На Челябинском тракторном заводе сообщили, что в результате пожара никто не пострадал

В результате взрыва и начавшегося пожара на Челябинском тракторном заводе никто не пострадал, предприятие продолжит работу в штатном режиме. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе завода. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

«Возникло возгорание трансформаторной ГПП, предварительная причина — короткое замыкание. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. На производственной деятельности предприятий это не отразится, завод продолжит работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

О пожаре на тракторном заводе в Челябинске вечером 26 ноября сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, на предприятии взорвался трансформатор, в связи с этим могли возникнуть перебои в сети. Как сообщил Mash, в некоторых жилых домах полностью пропал свет. На место приехали шесть пожарных машин и две кареты скорой помощи.

На Челябинском тракторном заводе во время Великой Отечественной войны изготавливали танки КВ-1.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.

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